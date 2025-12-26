Trước áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt và yêu cầu khắt khe từ chuỗi cung ứng toàn cầu, việc đầu tư đổi mới công nghệ, tự động hóa, nâng cao năng suất và chuyển đổi số đang là những yêu cầu không còn mang tính lựa chọn đối với các doanh nghiệp.

Tại nhà máy sản xuất và xuất khẩu chè tại xã Sin Suối Hồ, những máy móc hiện đại, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo đang thay cho sức lao động của hàng chục nhân công trong mọi công đoạn sản xuất chè, từ phân loại tới sấy, đóng gói..

Không chỉ tạo ra năng suất cao, những sai sót cũng được giảm đáng kể, chất lượng được đảm bảo theo đúng quy trì, đúng yêu cầu thực tế chứ không còn thông qua bàn tay thủ công và cảm tính của con người. Nhờ đó sản phẩm đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra thị trường Châu Âu khắt khe.