Hội thảo “Định hướng và giải pháp xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, bền vững cho doanh nghiệp trong bối cảnh địa chính trị mới” vừa diễn ra chiều 23/12 tại Hà Nội.

Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương cho biết: Kinh tế và thương mại toàn cầu đang đứng trước những biến động sâu sắc, phức tạp và mang tính cấu trúc cao. Cạnh tranh chiến lược giữa các nền kinh tế lớn ngày càng gia tăng, xung đột địa chính trị kéo dài tại một số khu vực trọng điểm, cùng với xu hướng bảo hộ thương mại, phân mảnh chuỗi cung ứng và siết chặt các tiêu chuẩn về môi trường, lao động, truy xuất nguồn gốc, đã tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất - kinh doanh và lưu chuyển hàng hóa toàn cầu.

“Đối với Việt Nam, một nền kinh tế có độ mở cao, các tác động từ bối cảnh địa chính trị mới càng trở nên rõ nét. Doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức như phụ thuộc vào một số thị trường và nguồn cung nguyên liệu nhất định, rủi ro bị điều tra phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ, cũng như áp lực đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao từ các thị trường lớn về môi trường, phát thải, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững”, ông Hưng nhận định.

Tuy nhiên, cũng theo ông Hưng, nhìn ở chiều ngược lại, xu hướng tái cấu trúc và đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu cũng đang mở ra những cơ hội quan trọng cho Việt Nam.

“Nhiều tập đoàn, nhà nhập khẩu quốc tế đang tìm kiếm đối tác mới, các điểm đến sản xuất an toàn, ổn định, có khả năng đáp ứng tiêu chuẩn và cam kết lâu dài. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam không chỉ mở rộng thị trường mà còn từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng và vị thế trong chuỗi cung ứng”, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại phân tích.

Trong bối cảnh hiện nay, xúc tiến thương mại giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ dừng ở việc hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường hay đối tác, mà còn là công cụ chiến lược góp phần định hình và củng cố chuỗi cung ứng an toàn, bền vững.

Xúc tiến thương mại hiện đại cần gắn chặt với cung cấp thông tin thị trường kịp thời, cảnh báo sớm rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ yêu cầu về tiêu chuẩn, xuất xứ, phát triển bền vững; đồng thời thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với các nhà mua hàng, nhà phân phối và chuỗi cung ứng quốc tế uy tín.

Cục Xúc tiến thương mại xác định nhiệm vụ trọng tâm là đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình thích ứng với bối cảnh mới.

Cục Xúc tiến thương mại sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực chống chịu và khả năng cạnh tranh dài hạn thông qua nhiều hoạt động như: Tổ chức các chương trình kết nối giao thương theo chuỗi, theo ngành hàng, theo thị trường trọng điểm; Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm chuyên ngành gắn với chuỗi cung ứng; Tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại; Phối hợp với các đối tác quốc tế, hiệp hội ngành hàng để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thực hành tốt về xây dựng chuỗi cung ứng bền vững...

Trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp đã tập trung làm rõ các xu hướng lớn, nhận diện những rủi ro cụ thể theo từng ngành, từng thị trường, đồng thời đề xuất giải pháp khả thi, có tính ứng dụng cao, giúp doanh nghiệp Việt Nam từng bước xây dựng và tham gia các chuỗi cung ứng an toàn, bền vững, có giá trị gia tăng cao hơn.

Hội thảo mang lại nhiều gợi mở quan trọng cho cả cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng chuyên sâu, hiệu quả, bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn tới.