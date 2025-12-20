Tham dự Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 chủ đề “Phát triển kinh tế số, xã hội số toàn diện, bao trùm - Đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026 - 2030” được tổ chức tại Hà Nội ngày 20/12, ông Lê Hồng Việt, CEO Công ty FPT Smart Cloud đã đại diện tập đoàn FPT chia sẻ về vấn đề phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo - AI, làm sao để AI tạo ra tăng trưởng đột phá cho kinh tế Việt Nam.

Ông Lê Hồng Việt đã mở đầu bằng 2 câu chuyện thực tế minh chứng cho việc AI có thể và đang giúp tăng năng suất lao động cho các doanh nghiệp và người dân Việt Nam, đó là việc các ngân hàng sử dụng AI làm việc của nhân viên trung tâm chăm sóc khách hàng và chuỗi dược phẩm Long Châu đào tạo đội ngũ trình dược viên bằng “Người thầy AI”.

Cách đào tạo bằng “Người thầy AI” đã giúp chuỗi dược phẩm Long Châu tăng khoảng 15% chất lượng trình dược viên và năng suất lao động cũng tăng 15%.

Cụ thể, FPT đã làm việc với nhiều ngân hàng Việt Nam, có những trung tâm chăm sóc khách hàng của ngân hàng quy mô từ 1000 – 2.000 nhân viên làm việc 24/7. Qua hơn 3 năm phối hợp cùng các ngân hàng triển khai những tác nhân AI – AI Agent để hỗ trợ người dùng mọi lúc, mọi nơi với nhiều trường hợp hỗ trợ khác nhau, FPT đã thu được một số thành tựu.

Ví dụ như, một ngân hàng là khách hàng FPT đã vận hành trung tâm chăm sóc khách hàng của họ với 70% là AI. Khi AI có thể trả lời những câu hỏi thông dụng, hỗ trợ các dịch vụ và hỗ trợ những khiếu nại về dịch vụ, chỉ còn 30% số công việc được thực hiện bởi con người; năng suất lao động của mỗi nhân viên trong trung tâm chăm sóc khách hàng cũng đã tăng gấp 3 lần.

Câu chuyện thực tế thứ hai đến từ chính FPT khi chuỗi dược phẩm Long Châu ứng dụng AI với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng kiến thức cho đội ngũ trình dược viên. Để đạt được mục tiêu này, FPT đã xây dựng ứng dụng “Người thầy AI” để 20.000 trình dược viên của Long Châu, mỗi người đều có một người bạn, người thầy đi cùng trong mọi hoạt động, hằng ngày trò chuyện và đưa ra những câu hỏi cho họ.

Sau khoảng 2 tuần, “Người thầy AI” đã có thể hình thành bản đồ tri thức của từng trình dược viên, biết người đó mạnh, yếu về kiến thức gì, cần được đào tạo bổ sung thêm những kỹ năng, kiến thức nào. Từ đó, “Người thầy AI” tự sinh ra nội dung dựa trên những dữ liệu được nhóm đào tạo chuẩn bị và phân phối đến từng trình dược viên, mỗi người có một bài học riêng.

Kết quả, cách đào tạo bằng “Người thầy AI” đã giúp Long Châu tăng khoảng 15% chất lượng trình dược viên và năng suất lao động cũng tăng 15%. “Nhìn từ góc độ đào tạo, năng suất lao động của người làm đào tạo đã tăng hàng chục lần, thậm chí sẽ khó có được kết quả đó nếu không sử dụng AI”, ông Lê Hồng Việt nhận xét.

CEO Công ty FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt, đại diện tập đoàn FPT chia sẻ tại Diễn đàn quốc gia phát triển Kinh tế số và xã hội số lần thứ 3 được tổ chức ngày 20/12 tại Hà Nội.

Chỉ ra những thay đổi của các yếu tố chính trong nền kinh tế truyền thống khi chuyển dịch sang nền kinh tế số được xác định rằng các dịch vụ số, AI sẽ chiếm một tỷ lệ lớn trong GDP, ông Lê Hồng Việt phân tích: Khi AI được đưa vào ứng dụng và trở thành một yếu tố cạnh tranh chính, hàng hóa sẽ gồm các mặt hàng truyền thống cộng với dịch vụ số và các dịch vụ, sản phẩm, kiến thức được AI tạo ra; máy móc sẽ không chỉ là những cỗ máy truyền thống mà sẽ là những mô hình lớn, ví dụ như các mô hình ngôn ngữ, các tác nhân AI, nhà máy là các trung tâm dữ liệu, các siêu máy tính, GPU; nguyên liệu sản xuất chính là dữ liệu.

Về lao động, theo ông Lê Hồng Việt, Việt Nam sẽ phải xây dựng lực lượng lao động chất lượng cộng với khả năng khuếch đại năng suất cùng AI. Đặc biệt, năng suất lao động trong kỷ nguyên AI không tăng tuyến tính như trước, mà tăng trưởng phi tuyến tính gấp bằng số lần.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải những nền tảng, phương pháp, cơ chế để tạo ra được mức tăng năng suất lao động phi tuyến tính, ông Lê Hồng Việt chia sẻ: FPT mong muốn thực hiện tầm nhìn làm chủ AI cho Việt Nam và tập đoàn đã xây dựng nền tảng nhà máy AI - AI Factory.

Nhà máy AI của FPT có năng lực tính toán đạt top 38 thế giới và sẵn sàng cung cấp dịch vụ đến mọi tổ chức tại Việt Nam; phát triển được 43 dịch vụ 43 dịch vụ đều cung cấp dưới dạng cho thuê, tức là bất cứ lập trình viên nào cũng có thể dễ dàng đăng ký, sử dụng và trả tiền theo đúng lượng sử dụng của mình; phối hợp với nhiều đơn vị để xây dựng hơn 60 mô hình ngôn ngữ khác nhau; tạo ra 1,1 nghìn tỷ token và đồng hành cùng hơn 15.000 nhà khoa học, kỹ sư AI cùng hơn 20 AI startup tiêu biểu...

Đại diện FPT cũng đề xuất Chính phủ tạo ra những cơ chế để “khuếch đại” được ứng dụng AI trong doanh nghiệp; không chỉ là những công ty công nghệ sử dụng AI mà mọi doanh nghiệp cũng có thể sử dụng AI tùy theo mức độ trưởng thành, mức độ sẵn sàng và tùy theo chính sách, công việc của doanh nghiệp mình.

“Chúng tôi cũng đề xuất có cơ chế phối hợp công - tư để có thể đưa năng lực tính toán, các dịch vụ AI đến mọi tầng lớp, mọi nhà nghiên cứu, mọi doanh nghiệp để chúng ta có thể có một cỗ máy, một nhà máy chung cho toàn bộ sự phát triển về nghiên cứu và ứng dụng AI. Chúng tôi cũng mong muốn được tích hợp vào các hệ thống của Chính phủ sẽ được xây dựng trong thời gian sắp tới”, đại diện FPT nêu kiến nghị.