Giải pháp Hệ sinh thái Giao thông thông minh (ITS) do Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM phát triển đã vượt qua các vòng đánh giá cấp quốc gia và khu vực, chính thức được xướng tên trong Top 3 hạng mục khu vực công tại Giải thưởng Số ASEAN 2026. Đây là hạng mục được giới chuyên môn đánh giá khắt khe nhất của giải thưởng, dành cho các sản phẩm phục vụ quản trị công, hạ tầng số và dịch vụ công ở quy mô quốc gia.

Được tổ chức thường niên dưới sự bảo trợ của Hội nghị Bộ trưởng phụ trách Chuyển đổi số ASEAN (ADGMIN), ASEAN Digital Awards được xem như giải thưởng danh giá hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ số khu vực ASEAN nói riêng và khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói chung, thu hút hàng trăm sản phẩm đến từ các quốc gia thành viên. Giải thưởng năm 2026 gồm sáu hạng mục chính, bao gồm Giải thưởng sản phẩm cho khu vực công (Public Sector Category); Giải thưởng sản phẩm cho khu vực tư nhân (Private Sector Category); Giải thưởng sản phẩm số cho cộng đồng (Digital Inclusivity Category); Giải thưởng sản phẩm về nội dung số (Digital Content Category); Giải thưởng doanh nghiệp khởi nghiệp Số (Digital Start-up Category) và Giải thưởng Đổi mới sáng tạo số (Digital Innovation Category).

Giải pháp Hệ sinh thái Giao thông thông minh (ITS) do Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông ELCOM phát triển đã vượt qua các vòng đánh giá cấp quốc gia và khu vực, được xướng tên trong Top 3 hạng mục khu vực công tại Giải thưởng Số ASEAN 2026.

Trong số đó, Public Sector được đánh giá khắt khe nhất khi yêu cầu sản phẩm sở hữu công nghệ lõi vững chắc, đồng thời chứng minh hiệu quả triển khai thực tế, khả năng tích hợp với hệ thống hiện hữu và đóng góp trực tiếp cho quản trị công.

ELCOM đã vượt qua nhiều vòng thẩm định độc lập, từ hội đồng quốc gia đến hội đồng chuyên gia ASEAN, với các tiêu chí đổi mới, giải quyết vấn đề, giá trị công cộng, minh bạch và tác động đến chất lượng cuộc sống, ngoài ra còn có hiệu quả và độ tin cậy của giải pháp, qua đó ghi danh vào Top 3 chung cuộc hạng mục Public Sector.

Tham dự giải thưởng năm nay, ELCOM giới thiệu Hệ sinh thái Giao thông thông minh ELCOM ITS được phát triển với trọng tâm ứng dụng các công nghệ lõi như xử lý dữ liệu thời gian thực quy mô lớn, trí tuệ nhân tạo và thuật toán phân tích chuyên sâu, kết hợp IoT nhằm tối ưu quản lý giao thông đô thị và hạ tầng giao thông trọng yếu.

Không dừng ở nghiên cứu lý thuyết, ELCOM ITS đã được triển khai tại nhiều tuyến đường, cao tốc và trung tâm điều hành giao thông, cho thấy hiệu quả rõ nét trong quản trị vận hành, giảm ùn tắc và nâng cao an toàn, minh bạch giao thông Việt Nam. Những kết quả này tạo ra tác động xã hội trực tiếp, phù hợp với tiêu chí cốt lõi của ASEAN Digital Awards.

Theo ghi nhận từ các mùa giải trước, Việt Nam từng giành nhiều giải thưởng cao tại ADA, chủ yếu tập trung ở các hạng mục Private Sector, Digital Content hoặc Digital Community. Riêng Public Sector vẫn được xem như “lãnh địa” của các tập đoàn công nghệ lớn trong khu vực, chưa từng ghi nhận sản phẩm Việt Nam góp mặt ở Top chung cuộc.

Việc một giải pháp do doanh nghiệp Việt phát triển lọt vào Top 3 hạng mục Public Sector mang ý nghĩa đột phá, khẳng định năng lực cạnh tranh công nghệ lõi, đồng thời cho thấy các sản phẩm Make in Vietnam đã đạt độ chín cần thiết để giải quyết các bài toán quản trị công quy mô lớn, phản ánh tiềm lực sáng tạo ngày càng rõ nét của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trên sân chơi khu vực.

Đánh giá chất lượng hồ sơ năm nay, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Khoa học và Công nghệ, đơn vị điều phối giải thưởng tại Việt Nam, cho biết năm nay là một năm khá cạnh tranh, nhiều sản phẩm tham gia sở hữu chất lượng chuyên môn tốt, vượt qua giai đoạn thử nghiệm và bước vào vận hành ổn định, ghi nhận hiệu quả thực tế.

Lễ trao Giải thưởng Số ASEAN 2026 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1/2026 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ sáu (ADGMIN-6).

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò then chốt đối với tăng trưởng kinh tế và quản trị đô thị thông minh, việc ELCOM góp mặt trong Top 3 ASEAN Digital Awards không chỉ dừng ở thành công của một doanh nghiệp, mà còn phản ánh sự trưởng thành của hệ sinh thái công nghệ Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng số, đô thị thông minh và quản trị công.

Thái Khang