Báo The Hill trích dẫn tuyên bố ngày 13/11 của ông Trump cho biết: “Trong hơn 2 thập kỷ, bà Tulsi đã đấu tranh cho đất nước chúng ta và quyền tự do của tất cả người Mỹ. Bà ấy có sự ủng hộ rộng rãi ở cả hai đảng”. Tổng thống thứ 47 của Mỹ bày tỏ tin tưởng, bà Gabbard “sẽ mang tinh thần không sợ hãi đã định hình sự nghiệp lẫy lừng của bà đến cộng đồng tình báo Mỹ, bảo vệ các quyền hiến định hòa bình thông qua sức mạnh”.

Bà Tulsi Gabbard phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử của ông Trump năm 2024. Ảnh: Fox News

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, bà Gabbard cảm ơn ông Trump “vì cơ hội được phục vụ với tư cách là thành viên nội các để bảo vệ sự an toàn, an ninh và tự do của người dân Mỹ”.

Nếu được Thượng viện nằm dưới sự kiểm soát của đảng Cộng hòa phê chuẩn, bà Gabbard sẽ nắm quyền giám sát cộng đồng tình báo Mỹ, bao gồm Cơ quan an ninh quốc gia (NSA), Cục tình báo trung ương (CIA) và Cục điều tra liên bang (FBI).

Bà Gabbard từng đóng quân tại Iraq và Kuwait vào những năm 2000, được thăng hàm trung tá Vệ binh quốc gia Mỹ vào năm 2021. Bà đảm trách vai trò Đại diện Mỹ tại Hawaii từ năm 2013 - 2021.

Nữ chính khách này từ chức Phó chủ tịch Ủy ban quốc gia của đảng Dân chủ vào năm 2016 và rời khỏi đảng này 6 năm sau đó. Bà ra tranh cử tổng thống vào năm 2020, định vị bản thân là ứng cử viên phản chiến, chỉ trích sự tham gia của Mỹ vào các cuộc chiến ở Iraq và Syria. Trong những năm gần đây, bà Gabbard đã củng cố mối quan hệ của mình với đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

Bà Gabbard được coi là đồng minh "khác thường" trong chiến dịch tái tranh cử của ông Trump, đóng vai trò như một cố vấn trong quá trình chuẩn bị cho cuộc tranh luận giữa chính khách Cộng hòa này với Phó Tổng thống Kamala Harris. Bản thân bà Gabbard từng tranh luận với bà Harris trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ năm 2020.