Hành trình của đồng chí Đào Ngọc Dung bắt đầu từ một nền tảng bền chắc: gia đình giàu truyền thống cách mạng.

Ở đó, có người cha nghiêm cẩn, mẫu mực; người mẹ hiền hậu, âm thầm vun đắp và một người anh là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Những giá trị ấy không chỉ là ký ức, mà trở thành nền tảng định hình nhân cách, hun đúc tinh thần trách nhiệm và khát vọng dấn thân của ông ngay từ khi còn rất trẻ.

Điều đáng nói là, phía sau một hành trình nhiều áp lực và thử thách, ông luôn có một “điểm tựa” khác - gia đình nhỏ. Đó là nơi giữ cho ông sự cân bằng, tiếp thêm niềm tin để những trăn trở vì xã hội không dừng lại ở suy nghĩ, mà trở thành hành động.

Ông Đào Ngọc Dung chụp ảnh cùng mẹ và các anh em (ảnh trái); cùng gia đình nhỏ của mình (ảnh phải)

Từ rất sớm, người thanh niên trẻ nhiệt huyết Đào Ngọc Dung đã cho thấy bước trưởng thành khác biệt. Ngoài 20 tuổi, ông đã là cán bộ chủ chốt của tổ chức Đoàn. Đến tuổi 30, ông trở thành Bí thư Tỉnh đoàn Nam Hà, là Tỉnh ủy viên trẻ nhất cả nước, đồng thời là Bí thư Tỉnh đoàn duy nhất tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở thời điểm đó.

Đó không chỉ là những dấu mốc cá nhân, mà là sự ghi nhận của tổ chức đối với một cán bộ trẻ dám nghĩ, dám làm, dám nhận trách nhiệm.