Sáng 23/2, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức gặp mặt công chức, viên chức, người lao động đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Đào Ngọc Dung; các Thứ trưởng: Y Vinh Tơr, Nguyễn Hải Trung, Nông Thị Hà; cùng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tặng hai chữ Thuận An tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Phạm Hải

Phát biểu tại buổi gặp mặt đầu Xuân, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung biểu dương, ghi nhận sự đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các vụ, đơn vị trong năm 2025. Những thành quả mà công tác dân tộc, tôn giáo đạt được trong năm vừa qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đồng bào có đạo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, năm 2025 các mục tiêu về KT-XH cũng như các nhiệm vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước giao Bộ Dân tộc và Tôn giáo cơ bản hoàn thành. Trong đó có nhiều mục tiêu đã đạt được kết quả rất tốt, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, liên quan đến cuộc sống của người dân.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Dân tộc và Tôn giáo lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc. Ảnh: Phạm Hải

“Trong những ngày đầu năm 2026 dương lịch, đất nước chúng ta cũng đã có những kết quả đáng chú ý. Đặc biệt là Chiến dịch Quang Trung đã giải quyết cho hơn 30 nghìn hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ có nhà ở trước Đại hội Đảng toàn quốc và trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Cùng với đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia đã ký thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc. Tôi tin tưởng rằng những kết quả đó sẽ tạo nền tảng rất tốt cho năm 2026”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Thông tin về cuộc họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, tất cả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức được thực hiện tốt. Nhân dân trong cả nước có một cái Tết an vui, đầm ấm, mọi người mọi nhà đều có Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các chính sách xã hội với người có công, đồng bào DTTS, đồng bào có đạo được triển khai đầy đủ, kịp thời. Tai nạn giao thông giảm 24%. Chất lượng hàng hóa, giá cả, an toàn thực phẩm được bảo đảm. An ninh quốc phòng ổn định. Nhiều công trình trọng điểm quốc gia được triển khai xuyên Tết với tốc độ cao nhất... Đặc biệt là chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Mỹ để lại dấu ấn sâu sắc trong nước và quốc tế.

“Nhìn chung các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao trên quy mô cả nước diễn ra rất tốt, an toàn. Đặc biệt, các hoạt động lễ hội, nghệ thuật được quản lý, tổ chức đúng theo quy định, hoan hỷ, sôi động nhưng không biến tướng; không có điều gì về mất trật tự an ninh, an toàn trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết thêm.

Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng lì xì đầu năm mới cho các vụ, đơn vị. Ảnh: Phạm Hải

Triển khai nhiệm vụ trong năm mới, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng, năm 2026, nhiệm vụ chính trị của Bộ Dân tộc và Tôn giáo rất nặng nề với nhiều thuận lợi và không ít khó khăn, chính vì thế, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần tập trung với tinh thần cao nhất, quyết tâm cao nhất, cách làm sáng tạo nhất để đưa các mục tiêu, chỉ tiêu của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV khẩn trương vào cuộc sống.

Các vụ, đơn vị khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm, trong đó chú trọng tiếp tục tăng cường nắm tình hình đời sống, KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đồng bào có đạo sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong quý I và cả năm 2026 để bảo đảm hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ theo đúng thời hạn quy định.

Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị các đảng bộ, chi bộ phải thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là một tấm gương trong cuộc sống; tăng cường quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, xây dựng nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán theo chuẩn mực xã hội, kiên quyết xử lý và đấu tranh việc lợi dụng vấn đề tâm linh, tôn giáo để trục lợi; khẩn trương hoàn thiện phương án đầu tư công, phân bổ, tăng thu, tiết kiệm chi; chủ động đổi mới phương thức hoạt động, làm việc theo kế hoạch, theo định hướng.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Chúng ta cần tập trung thực sự cho cơ sở, lấy "an ninh, an dân, an sinh và an toàn" làm mục tiêu tối thượng để thực hiện nhiệm vụ, nhằm xây dựng xã hội ổn định, nhân ái và phát triển bền vững”.

Trong niềm hân hoan của buổi gặp mặt đầu Xuân, Bộ trưởng gửi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Dân tộc và Tôn giáo lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, an vui, hạnh phúc và gửi gắm niềm tin năm 2026 sẽ chủ động hơn, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn và thành công hơn trong thực hiện nhiệm vụ.