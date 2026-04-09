Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đào Ngọc Dung và Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2026 - 2031 Nguyễn Đình Khang trao biên bản bàn giao nhiệm vụ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ngày 9/4/2026, tại trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo diễn ra lễ bàn giao công tác của Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đào Ngọc Dung và Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2026 - 2031 Nguyễn Đình Khang chủ trì buổi lễ.

Tham dự lễ bàn giao có các Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Video: Lễ bàn giao công tác của Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo diễn ra chiều ngày 9/4/2026.

Tạo thế và tầm nhìn xa hơn

Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Đào Ngọc Dung - Bí thư Đảng ủy Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2021 - 2026 chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang; đồng thời nhấn mạnh, ngày hôm nay rất có ý nghĩa, đánh dấu mốc trong lịch sử hình thành và phát triển của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

“Trong thời gian 1 năm 1 tháng 8 ngày giữ cương vị đứng đầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo - Bộ được thành lập non trẻ nhất, với sự chung sức, đồng lòng của các đồng chí lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo các vụ, đơn vị, chúng ta đã nỗ lực một cách cao nhất, làm việc bằng cái tâm, sự tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm và đã đạt được những kết quả nhất định. Quan trọng nhất là chúng ta đã tạo ra một tư duy mới, nhận thức mới, phong cách mới, phương thức hoạt động mới, một tầm nhìn xa hơn, một thái độ tự tin và hiệu quả công việc rất rõ ràng. Điều này sẽ là đặt nền móng rất quan trọng trong đường hướng hoạt động của Bộ Dân tộc và Tôn giáo thời gian tới”, ông Đào Ngọc Dung chia sẻ.

Tại lễ bàn giao, ông Đào Ngọc Dung nhận thấy mình là người hạnh phúc vì cuối chặng đường 46 năm làm việc, ông được công tác trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo - một lĩnh vực rất đặc thù, được góp phần làm nên “mái nhà” Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ông Đào Ngọc Dung khẳng định: Những kết quả đạt được, niềm tin được gây dựng của ngày hôm nay, đã khẳng định chủ trương của Bộ Chính trị về việc thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo là rất đúng đắn. Ông chia sẻ mình là người hạnh phúc, vì cuối chặng đường 46 năm làm việc, ông được công tác trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo - một lĩnh vực rất đặc thù, được góp phần làm nên “mái nhà” Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

“Tôi cũng rất vui mừng khi Trung ương lựa chọn vị Bộ trưởng rất xứng đáng để kế nhiệm, tiếp tục thay mình gánh vác trọng trách quan trọng này. Tôi tin tưởng rằng, ông Nguyễn Đình Khang sẽ kế tục sự nghiệp của các thế hệ đi trước bằng tinh thần trách nhiệm cao cả của mình”, ông Đào Ngọc Dung bày tỏ tin tưởng.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2026 - 2031 Nguyễn Đình Khang chia sẻ niềm vui khi chính thức được tiếp nhận “di sản” với những kết quả và thành tích rất đáng trân trọng mà đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đào Ngọc Dung đã tâm huyết gây dựng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chia sẻ tình cảm với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Đào Ngọc Dung gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các vụ, đơn vị đã hỗ trợ, giúp đỡ ông trong thời gian qua. “Tôi mong muốn, trên nền tảng đã được kiến tạo, các đồng chí tiếp tục quan tâm hỗ trợ, phối hợp và phục vụ tốt nhiệm vụ Bộ trưởng nhiệm kỳ mới”, ông nói.

Tiếp nhận “di sản”

Phát biểu tại lễ bàn giao, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2026 - 2031 Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, đây là ngày rất vui và trọng đại đối với cá nhân ông, khi chính thức được tiếp nhận “di sản” với những kết quả và thành tích rất đáng trân trọng mà vị Bộ trưởng tiền nhiệm đã tâm huyết gây dựng.

Chia sẻ sự kính trọng với vị Bộ trưởng tiền nhiệm mà ông coi là “cây đại thụ”, ông Nguyễn Đình Khang gửi lời trân trọng cảm ơn ông Đào Ngọc Dung đã luôn chia sẻ, giúp đỡ trong quá trình công tác.

“Với bề dày kinh nghiệm 46 năm công tác, tôi mong muốn đồng chí Đào Ngọc Dung tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Tôi cũng mong muốn Đảng ủy, lãnh đạo Bộ và các đồng chí cùng chung sức, đồng lòng, đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ lớn lao mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giáo phó”, ông Nguyễn Đình Khang bày tỏ.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2026 - 2031 Nguyễn Đình Khang tặng hoa tri ân Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đào Ngọc Dung. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tiếp nối hành trình phát triển

Cách đây hơn 1 năm, vào ngày 18/2/2025, tại chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo Nghị quyết này, ông Đào Ngọc Dung được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo - Bộ mới được thành lập trên cơ sở Ủy ban Dân tộc và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ; đồng thời bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về dân tộc.

Ngay khi nhận nhiệm vụ mới trên cương vị là Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Đào Ngọc Dung đã chia sẻ: “Đây là lĩnh vực khó khăn, đặc thù, nhưng cũng tràn đầy sinh khí và phải bắt tay ngay vào việc”. Theo ông, Bộ Dân tộc và Tôn giáo không chỉ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, mà còn phải trở thành “cánh tay nối dài của Đảng” trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo - nơi hội tụ niềm tin, khát vọng và sự đồng thuận xã hội. Công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chính trị xã hội của cả hệ thống chính trị, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Phải thay đổi tư duy của những người làm quản lý Nhà nước, đó là: “Nghĩ sâu, làm lớn, hành động quyết liệt hiệu quả”, “Làm một ngày phải nghĩ cho mười năm”.

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của ông Đào Ngọc Dung, hoạt động của ngành công tác dân tộc và tôn giáo nhanh chóng được cụ thể hóa bằng phương thức hành động chủ động, quyết liệt, khoa học, đổi mới, sâu sát cơ sở, lấy hiệu quả thực chất và sự thụ hưởng của đồng bào làm thước đo, với phương châm “6 rõ”: “Rõ người”, “rõ việc”, “rõ thời gian”, “rõ trách nhiệm”, “rõ sản phẩm” và “rõ thẩm quyền”.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2021 - 2026 Đào Ngọc Dung; Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhiệm kỳ 2026 - 2031 Nguyễn Đình Khang và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phương thức hành động ấy, cùng với bề dày kinh nghiệm, trong thời gian hơn 1 năm giữ cương vị là người đứng đầu Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Đào Ngọc Dung đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của ngành công tác dân tộc và tôn giáo; thực hiện mục tiêu cụ thể và rất nhân văn, như ông nhiều lần nhấn mạnh, đó là: Làm sao để đồng bào DTTS, đồng bào tôn giáo ngày càng được thụ hưởng tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được tôn trọng; khối đoàn kết các dân tộc, tôn giáo ngày càng bền chặt.

Vào ngày 8/4/2026, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Nguyễn Đình Khang - Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo - được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo, kế nhiệm ông Đào Ngọc Dung.

Cuộc chuyển giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo là sự kế nhiệm của trí tuệ, niềm tin và khát vọng mới. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau từ địa phương đến Trung ương, với bề dày kinh nghiệm của người đứng đầu, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang sẽ tiếp tục tiếp nối hành trình của ngành công tác dân tộc và tôn giáo trong nhiệm kỳ mới.