Hiện giáo viên TPHCM đang chấm thi lớp 10 năm 2025. Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, sau thời gian chấm thi, ngày 18/6 sẽ tổ chức hồi phách, đối sánh kết quả bài thi với kết quả trên máy tính. Ngày 21/6, thực hiện đồng bộ kết quả về hệ thống cơ sở dữ liệu ngành.

Điểm thi lớp 10 TPHCM được công bố từ ngày 23 đến ngày 26/6. Năm nay, điểm chuẩn lớp 10 TPHCM cũng sẽ được công bố rất sớm, cùng thời gian công bố điểm thi, từ 23 đến 26/6. Khác với các năm trước, điểm chuẩn thường công bố sau khoảng 1 tháng từ ngày công bố điểm thi.

Từ nhiều năm nay, nhiều trường ở TPHCM có điểm chuẩn lớp 10 rất thấp, chỉ hơn 3 điểm/môn cũng trúng tuyển. Dự đoán có khoảng 20 trường THPT công lập ở TPHCM có điểm chuẩn lớp 10 năm 2025 thấp như: Trường THPT Dương Văn Dương, Trường THPT An Nhơn Tây, Trường THPT Quang Trung, Trường THPT An Nghĩa, Trường THPT Cần Thạnh, Trường THPT Bình Khánh, Trường THPT Đa Phước, Trường THPT Phong Phú, Trường THPT Bình Chánh, Trường THPT Đào Sơn Tây, Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, Trường THPT Long Trường, THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định, Trường THPT Nguyễn Văn Linh, Trường THPT Lương Văn Can, Trường THPT Nguyễn Hữu Trang, Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Năng khiếu TDTT.

Sau đây là điểm chuẩn của những trường này năm 2024:

Năm nay có 76.435 học sinh TPHCM đăng ký thi lớp 10 năm 2025. Các thí sinh thi vào lớp 10 công lập làm bài thi môn Ngữ văn, Toán trong 120 phút, Tiếng Anh trong 90 phút. Thí sinh đăng ký vào Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong và THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa thi thêm môn chuyên 150 phút. Thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 tiếng Anh tích hợp làm bài thi tích hợp trong 150 phút. Chỉ tiêu của các trường công lập TPHCM năm nay là 70.070. Như vậy chỉ hơn 6.000 thí sinh bị loại.

Điểm xét tuyển là điểm Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh + ưu tiên (nếu có). Đối với trường chuyên, điểm xét tuyển là: Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh + (môn chuyên x 2) + điểm ưu tiên nếu có.

Điểm bài thi được tính theo thang điểm từ 0 đến 10, điểm lẻ đến 0,25. Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên tối đa không quá 3 điểm. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ cả 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh từng trường, số lượng đăng ký các nguyện vọng và điểm xét tuyển, điểm chuẩn sẽ theo nguyên tắc nguyện vọng 2 cao hơn nguyện vọng 1 và nguyện vọng 3 cao hơn nguyện vọng 2.

Việc trúng tuyển của học sinh sẽ căn cứ vào 3 nguyện vọng đã đăng ký. Các trường chỉ được nhận học sinh trúng tuyển lớp 10 theo đúng danh sách mà Sở GD-ĐT xét duyệt.