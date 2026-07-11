Trong quý 3, thị trường bất động sản TPHCM và vùng phụ cận được dự báo sẽ đón làn sóng căn hộ mới với khoảng 10.000-13.000 sản phẩm. Nguồn cung nhà phố và biệt thự có khoảng 2.000-3.000 sản phẩm mở bán mới.