Báo cáo vừa được Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố đã phân tích tác động của GenAI đối với việc làm và thị trường lao động tại 11 quốc gia ASEAN, dựa trên mức độ nghề nghiệp có khả năng chịu tác động của AI và xu hướng ứng dụng GenAI hiện nay.