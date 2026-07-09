Quốc hội sắp họp kỳ không thường lệ, cho ý kiến lần đầu về 4 dự án luật sửa đổi; Dân hỏi về giá bồi thường đất, tái định cư, Bí thư Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Việt Nam viện trợ khẩn cấp 300.000 USD giúp Venezuela

Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản do trận động đất kép gây ra cho nhân dân Venezuela, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Venezuela, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai. Đội cứu hộ, cứu nạn Việt Nam gồm các cán bộ, chiến sĩ lực lượng Quân đội và Công an đang tiếp tục nhiệm vụ hỗ trợ Venezuela tìm kiếm các nạn nhân, khắc phục hậu quả sau động đất. Tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela được đánh giá là "khó khăn và nguy hiểm nhất" trong những lần Việt Nam đưa lực lượng, phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.