Boeing 757 chở hơn 270 khách bốc cháy động cơ ngay sau khi cất cánh

HY LẠP – Một chiếc Boeing 757-300 của Condor Airways chở hơn 270 hành khách đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Ý sau khi động cơ bốc cháy dữ dội chỉ ít phút sau khi cất cánh từ đảo Corfu.