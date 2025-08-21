Khoảnh khắc sạt lở núi kinh hoàng ở Sơn La, nhiều người thoát nạn trong gang tấc

SƠN LA – Một vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra sáng 21/8 trên Quốc lộ 4G, đoạn qua xã Sốp Cộp, khiến một khối lượng lớn đất đá đổ ập xuống lấp kín mặt đường.