Bộ Y tế ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết Giáp Thìn) cho biết, theo báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 sở y tế và y tế ngành trên toàn quốc, từ 7h sáng ngày 8/2 đến 7h sáng ngày 11/2 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 2 tháng Giêng), có hơn 151.000 bệnh nhân đến khám, cấp cứu.

Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là hơn 61.300 người. Hai số liệu này đều tăng so với cùng kỳ Tết Quý Mão, lần lượt là 4,5 và 1%.

Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu cho gần 7.300 ca, tăng 3,3% so với cùng kỳ Tết trước. Hơn 7.600 em bé chào đời (bằng cả phương pháp đẻ thường và đẻ mổ), tăng gần 10% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.

Cũng theo Bộ Y tế, trong khoảng thời gian trên, có tổng cộng 9.920 ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông (TNGT), giảm 14,4% so với cùng kỳ Tết Quý Mão năm 2023. Số lượng ca khám, cấp cứu TNGT chiếm 6,6% tổng số ca khám, cấp cứu.

Trong đó, số trường hợp phải nhập viện là gần 4.800 người (chiếm 48,3% tổng số ca), tăng 9,6% so với Tết Quý Mão 2023. Có 67 trường hợp tử vong do TNGT, giảm 17 ca (20,2%) so với Tết Quý Mão 2023.

Đặc biệt, với tai nạn do pháo nổ, chất nổ, trong 3 ngày Tết, có 453 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 129 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023, không có trường hợp tử vong. Có 55 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, 24 trường hợp phải nhập viện điều trị theo dõi.