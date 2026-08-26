Điều đáng chú ý là Gia Lai không dừng lại ở việc đặt tên cho một chủ đề. Năm 2026, “Đại ngàn chạm biển xanh” được triển khai bằng một chuỗi hoạt động có quy mô lớn, với 244 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trải dài trong năm. Lễ khai mạc diễn ra ngày 28/3 tại Quy Nhơn; trong khi các hoạt động tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa bàn, hướng tới việc đưa không khí Năm Du lịch quốc gia lan tỏa từ đô thị đến cộng đồng cơ sở.

Nhưng giá trị lớn hơn của Năm Du lịch quốc gia nằm ở việc tạo ra một “cú hích” để Gia Lai cùng lúc triển khai nhiều việc: xây dựng sản phẩm, quảng bá điểm đến, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường khách, nâng chất lượng dịch vụ và thúc đẩy liên kết giữa các địa phương.

Tại lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định tỉnh cam kết tổ chức sự kiện theo tinh thần “chuyên nghiệp - an toàn - thân thiện - bản sắc”, để du khách cảm nhận được sự chân thành, khác biệt và đáng nhớ khi đến Gia Lai. Đây không chỉ là lời cam kết cho một sự kiện, mà còn có thể xem là những tiêu chí quan trọng để tỉnh xây dựng thương hiệu điểm đến trong giai đoạn mới.

Từ tháng 3 đến giữa năm, Gia Lai tiếp tục tổ chức các hoạt động quảng bá và kích cầu du lịch. Lễ hội Du lịch hè 2026 diễn ra tại Quy Nhơn ngày 20/6, tiếp tục kéo dài hiệu ứng của Năm Du lịch quốc gia và tạo thêm không gian cho các sản phẩm văn hóa, thể thao, giải trí và du lịch.

Một hướng đi đáng chú ý khác là mở rộng thị trường quốc tế. Tháng 6/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác xúc tiến du lịch tại Hàn Quốc, làm việc với các đối tác, doanh nghiệp và hãng lữ hành nhằm quảng bá điểm đến, xây dựng tour tuyến và mở rộng cơ hội đưa khách Hàn Quốc đến Gia Lai. Tỉnh cũng kỳ vọng khai thác các chuyến bay charter kết nối trực tiếp Hàn Quốc với Gia Lai.

Tại cuộc làm việc với HanaTour, Chủ tịch Phạm Anh Tuấn cho biết Gia Lai đặt mục tiêu khoảng 13 triệu lượt khách trong năm 2026, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận lượng khách quốc tế hiện chưa tương xứng với tiềm năng. Từ đó, xúc tiến quốc tế không chỉ được nhìn như hoạt động quảng bá hình ảnh mà trở thành bài toán xây dựng sản phẩm phù hợp từng thị trường, kết nối doanh nghiệp và mở đường bay.

Cùng với xúc tiến, tỉnh cũng đang đặt du lịch trong mối quan hệ với quy hoạch và hạ tầng. Tại khu vực Hoài Nhơn, lãnh đạo tỉnh kiểm tra hàng loạt dự án liên quan giao thông, tuyến đường ven biển, cảng cá, cao nguyên La Vuông, đường sắt tốc độ cao, đô thị và du lịch; trong đó yêu cầu các dự án được triển khai đồng bộ với quy hoạch phát triển chung. Điều này cho thấy “chạm biển xanh” không thể chỉ bằng những chương trình lễ hội, mà cần một hệ thống giao thông và không gian dịch vụ đủ sức nối các vùng tài nguyên với nhau.