Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, chương trình khai mạc diễn ra từ 20h10 đến 21h30 với đại cảnh nghệ thuật thực cảnh chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. Ngay sau phần nghi thức và chương trình nghệ thuật, Mega concert sẽ bắt đầu từ sau 21h30 và kéo dài đến khi kết thúc.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, gồm 4 chương, tái hiện hành trình kết nối từ đại ngàn Tây Nguyên đến biển xanh miền duyên hải.

Thông qua âm nhạc, vũ đạo, nghệ thuật sân khấu và hiệu ứng thị giác, chương trình khắc họa bức tranh văn hóa – lịch sử đặc sắc của vùng đất.

Trên sân khấu, không gian cồng chiêng Tây Nguyên hòa cùng linh khí đại ngàn sẽ được tái hiện, xen lẫn những lớp diễn mạnh mẽ tôn vinh hào khí Tây Sơn và truyền thống anh hùng của vùng “đất võ”.

Đêm khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đình đám

Khi đại ngàn “chạm” vào biển xanh, chương trình mở ra không gian nghệ thuật giàu chất thơ, gợi nhớ miền đất gắn với những thi sĩ nổi tiếng của nhóm Bàn Thành tứ hữu gồm: Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Quách Tấn và Yến Lan. Những hình ảnh của đại dương như sứa biển, san hô, cá ông… cũng sẽ được tái hiện trên sân khấu, tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ và thơ mộng.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là Mega concert quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ đang được khán giả yêu thích như Isaac, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Tez, Mason Nguyễn, Sơn.K, Lamoon, Bùi Trường Linh, CONGB và Juky San.

Những màn kết hợp quen thuộc từng tạo dấu ấn tại các concert lớn của “Vũ trụ Say Hi” cũng sẽ xuất hiện trong chương trình, hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động cho người dân và du khách.

Ngoài ra, đêm khai mạc còn có màn pháo hoa đặc biệt, thông tin chi tiết sẽ được công bố trong thời gian tới.