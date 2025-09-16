Bình Định và Gia Lai - 2 vùng đất có truyền thống lịch sử - văn hóa, cách mạng hào hùng, có nguồn nhân lực dồi dào, có nền tảng công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng.

Ngoài ra, tỉnh mới cũng có hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối hoàn chỉnh khi có 2 sân bay, cảng biển và cửa khẩu quốc tế, có các trục giao thông xuyên vùng, xuyên quốc gia…

Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai với lợi thế kép từ rừng, biển, cao nguyên và duyên hải đang định hình một không gian phát triển chiến lược mang tầm vóc "biển liền đại ngàn", mở ra những tiềm năng to lớn.

Sự kết hợp mang tính lịch sử này sẽ mở ra dư địa phát triển rất lớn, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy liên kết nội tỉnh và liên kết vùng, từ đó góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và cả nước.

Tại lễ công bố các nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: “Gia Lai mới không chỉ là sự hợp nhất về địa giới hành chính mà còn là sự kết tinh của 2 vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Đây là thời điểm để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà cùng nhau hành động quyết liệt, đồng lòng vì một tương lai phát triển thịnh vượng, hài hòa và hiện đại”.