Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, tháng 8 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 43,39 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm 2025, xuất khẩu hàng hóa đạt gần 306 tỷ USD, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, trong bảng thống kê xuất khẩu hàng hóa chia theo các tỉnh, thành phố, Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu khi đạt 8,62 tỷ USD trong tháng 8, cao hơn con số 7,83 tỷ USD của TPHCM.

Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp (tháng 7 và tháng 8) sau sáp nhập đơn vị hành chính, Bắc Ninh vượt TPHCM để dẫn đầu cả nước về xuất khẩu.

Trong top 5 tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước tháng 8/2025, ngoài Bắc Ninh, TPHCM còn có Hải Phòng với 4,62 tỷ USD, Phú Thọ 3,55 tỷ USD và Đồng Nai 3,19 tỷ USD.

Tính chung 8 tháng, TPHCM, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Đồng Nai là 5 địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước, chiếm 63,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

TPHCM với kim ngạch xuất khẩu đạt 60,95 tỷ USD vẫn đứng vị trí số 1 trong 8 tháng năm 2025. Xếp thứ hai là Bắc Ninh với 57,26 tỷ USD. Tuy nhiên, khoảng cách để Bắc Ninh đuổi kịp top đầu TPHCM đã được rút ngắn còn 3,69 tỷ USD.

Hải Phòng vẫn giữ vững vị trí thứ ba với kim ngạch đạt 29,48 tỷ USD.

Tuy nhiên, vị trí thứ tư và thứ năm có sự thay đổi. Với kim ngạch 23,09 tỷ USD, Phú Thọ chính thức vượt qua Đồng Nai (22,75 tỷ USD) để lọt vào top 4 tỉnh thành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất ở nước ta trong 8 tháng vừa qua.

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, xuất khẩu dù chịu ảnh hưởng bởi chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước nhưng trong tháng 8 vẫn tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng xuất khẩu sang thị trường Mỹ trong tháng 8 giảm 5% so với tháng 7, nhưng tính chung 8 tháng vẫn tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế tổng kim ngạch xuất nhập khẩu từ đầu năm đến nay ước đạt gần 600 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Bộ Công Thương dự kiến kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay có thể đạt 800 tỷ USD - mức kỷ lục lần đầu tiên Việt Nam đạt được. Đặc biệt, cán cân thương mại năm nay dự kiến xuất siêu gần 14 tỷ USD.