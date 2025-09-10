Đây là tháng thứ 2 liên tiếp, tỉnh Gia Lai đứng vị trí thứ 6/34 tỉnh thành cả nước về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp (tháng 7/2025, tỉnh Gia Lai cũng đứng vị trí thứ 6/34 tỉnh, thành phố về chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp).

Thông tin công bố tại hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CTV

Những tín hiệu tích cực

Báo cáo của UBND tỉnh tại hội nghị cho thấy, tình hình KT-XH tháng 8 trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt trên 18.200 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 23,3% so với cùng kỳ; tính chung 8 tháng đạt trên 132.000 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ...

Lĩnh vực xây dựng, 8 dự án trọng điểm của tỉnh được đồng loạt khởi công, khánh thành, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Cũng trong tháng 8, toàn tỉnh thu hút mới 12 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 16.800 tỷ đồng; trong đó có 4 dự án FDI với tổng vốn đầu tư tương đương 243 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8, toàn tỉnh thu hút 135 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 74.300 tỷ đồng, chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng - hạ tầng, thương mại dịch vụ - du lịch…

Tình hình văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì vững chắc.

Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh cho hay, từ 1/7 đến 31/8, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao 1.336 nhiệm vụ. Trong đó, các sở, ngành đã hoàn thành 639 nhiệm vụ và đang xử lý 697 nhiệm vụ.

Về kết quả chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, đến ngày 31/8, tỉnh Gia Lai đạt 85,5 điểm (tăng 8,48 điểm so với tháng 7/2025) - thuộc nhóm Tốt, xếp vị trí thứ 6/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tỉnh Gia Lai xếp vị trí thứ 3 cả nước về tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu trang bị cơ sở vật chất cho Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của tỉnh đạt 85,94%, xếp vị trí 13/34 tỉnh, thành phố.

Xây dựng các ứng dụng AI để hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và những kết quả đạt được trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế và xã hội đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công…

Chủ tịch Phạm Anh Tuấn khẳng định, UBND tỉnh Gia Lai luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Chính quyền tập trung giải quyết khó khăn của doanh nghiệp trên cơ sở đối thoại, minh bạch, tuân thủ pháp luật.

“Các sở, ngành thực hiện tốt vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp, coi sự phát triển của doanh nghiệp là sự phát triển của tỉnh. Tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm điều kiện khởi công các dự án mới, có quy mô lớn, đột phá trong năm 2025…”, ông Phạm Anh Tuấn lưu ý.

Về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị người đứng đầu các địa phương phải nắm việc. Đồng thời chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao; phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm thực hiện mạnh mẽ phân cấp, phân quyền thông suốt từ tỉnh đến xã, phường. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định chế độ, chính sách cho các đối tượng trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị…

Song song với việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức các sự kiện lớn trong thời gian tới, Chủ tịch tỉnh Gia Lai nhấn mạnh việc rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu đối với 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh, kể cả các chỉ tiêu, số liệu phát triển KT-XH của các xã, phường và của tỉnh; xây dựng các ứng dụng AI để hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành.

An Nhiên