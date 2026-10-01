Giao thông rối loạn, tài xế thấp thỏm khi qua nút giao An Phú

Nút giao An Phú (TPHCM) đang trong quá trình thi công, nhiều hạng mục và phương án tổ chức giao thông được triển khai cùng lúc. Điều này khiến diện mạo giao thông tại khu vực liên tục thay đổi.