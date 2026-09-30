Từ 7h, đúng lúc người dân ra đường đi làm và đưa con đến trường, giao thông tại các trục đường cửa ngõ hướng về trung tâm TPHCM rơi vào cảnh quá tải sau cơn mưa kéo dài từ đêm.

Ghi nhận trên đường Mai Chí Thọ, xe cộ nhích từng chút một thành hàng dài hơn 1km. Hàng nghìn người đi xe máy chật vật chen chân, tràn cả sang làn ô tô để tìm cách nhích về phía trước.

Đoạn qua giao lộ Nguyễn Cơ Thạch gần hầm Thủ Thiêm, các phương tiện di chuyển hướng vào trung tâm cũng rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Mưa lớn làm đoạn đường trước cầu Ba Son hướng vào trung tâm bị ngập khoảng 30cm trên chiều dài khoảng 50m.

Giữa dòng nước mênh mông dưới chân cầu Ba Son, người đi xe máy co cao chân, rồ ga nhích từng chút để tránh chết máy. Ô tô dồn ứ nối đuôi nhau chịu trận, trong khi các phương tiện hai bánh tràn sang làn sát dải phân cách để vượt qua đoạn ngập.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu vực phía Nam TPHCM, gần 1,2km đường Nguyễn Văn Linh (đoạn từ nút giao Phạm Hùng đến cầu Ông Lớn) rơi vào cảnh kẹt xe nghiêm trọng. Do điểm ngập dưới chân cầu sâu khoảng 30–40cm, các phương tiện phải nhích từng chút một, mất từ 20–30 phút mới qua được đoạn đường vốn chỉ mất khoảng 10 phút như ngày thường.

Tại cửa ngõ phía Đông, trục đường Xa lộ Hà Nội cũng rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài; nhiều tài xế phản ánh mưa lớn rải rác từ tối qua đến sáng nay khiến việc di chuyển xe vào các khu vực cảng gặp rất nhiều khó khăn.

Khu vực đường song hành Xa lộ Hà Nội đoạn qua ga metro Khu Công Nghệ Cao, hàng dài ô tô cùng xe máy dồn ứ, nhích từng chút.

Bên dưới chân tuyến đường sắt đô thị, dòng xe tải, xe container và hàng trăm người đi xe máy mặc áo mưa chen chúc, nhích từng mét giữa làn mưa lất phất.

Nhiều người chọn chuyển sang đi tàu điện để tránh cơn mưa tầm tã và chủ động thời gian đến nơi làm việc, học tập.