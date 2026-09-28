Chiến sĩ 'mũ nồi xanh' trở về từ Nam Sudan bật khóc khi gặp con gái

Sau một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, các chiến sĩ mũ nồi xanh đã về đến Việt Nam trong niềm hân hoan chào đón của đồng nghiệp và người thân.