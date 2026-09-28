Tối 27/9, tại khu vực căn cứ sân bay quân sự Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân), Bộ Quốc phòng tổ chức lễ đón, chào mừng các chiến sĩ mũ nồi xanh thuộc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 hoàn thành nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan trở về nước.