Ngày 23/5, hơn 2.000 thí sinh dự thi vào Trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn chung. Ngay sau khi đề xuất hiện, một số giáo viên Ngữ văn đã phản ánh các lỗi sai kiến thức trong đề.

Theo đó, đề sử dụng một ngữ liệu duy nhất là bài thơ “Lá đỏ” của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Tuy nhiên, cô Hà Hồng Thắm, giáo viên môn Ngữ văn tại Hà Nội cho rằng “đề có nhiều lỗi chưa chuẩn xác về chuyên môn”.

Cụ thể, tại phần Đọc hiểu, trong câu số 3, đề yêu cầu nêu hiểu biết về nhân vật trữ tình “em gái tiền phương”. Tuy nhiên theo cô Thắm, nhân vật “em gái tiền phương” là đối tượng trữ tình, không phải là nhân vật trữ tình.

“Câu hỏi này mắc lỗi sai cơ bản, kể cả học sinh có học lực trung bình cũng nhận biết được đề sai”, cô Thắm nói.

Ngoài ra, tại câu số 4 yêu cầu thí sinh nhận xét về sự kết hợp giọng tự sự, trữ tình và kịch trong văn bản. Nhưng theo cô Thắm, đoạn thơ không có tính kịch.

Đề thi vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: Thúy Nga

Còn tại câu số 2 ở phần Viết, từ hai câu kết “Chào em, em gái tiền phương/Hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn”, đề yêu cầu thí sinh bàn luận về vai trò của niềm tin trong cuộc sống. Cô Thắm cho rằng cách dẫn dắt từ ngữ liệu sang vấn đề nghị luận xã hội còn thiếu tự nhiên, mối liên hệ giữa hai nội dung chưa thật sự chặt chẽ.

Chưa kể, theo quy định đề thi không được dùng ngữ liệu trong sách giáo khoa. Tuy nhiên, bài thơ "Lá đỏ" lại nằm ở trang 40-41 sách giáo khoa Ngữ văn 8, tập 2, bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Nữ giáo viên cho rằng việc sử dụng ngữ liệu này gây thiệt thòi cho những học sinh không được học bộ sách, vì những em đã học sẽ hiểu sâu hơn về bài thơ.

“Với một kỳ thi quan trọng, đề thi cần được rà soát kỹ lưỡng hơn để bảo đảm tính chuẩn xác về chuyên môn cũng như sự công bằng cho thí sinh”, cô Thắm bày tỏ.

Đồng quan điểm, một giáo viên THCS tại Hà Nội cũng cho rằng một số câu hỏi trong đề chưa chính xác về mặt kiến thức. Theo đó, ở câu 3 yêu cầu nêu hiểu biết về nhân vật trữ tình “em gái tiền phương”. Tuy nhiên, trong bài thơ "Lá đỏ", "em gái tiền phương" là đối tượng trữ tình - hình tượng khêu gợi cảm xúc cho nhân vật trữ tình.

Bên cạnh đó, cô cũng băn khoăn với yêu cầu thí sinh nhận xét về sự kết hợp giữa giọng tự sự, trữ tình và kịch trong văn bản. Theo cô, bài thơ thuộc loại trữ tình, có kết hợp tự sự, nhưng giọng kịch mờ nhạt.

“Yếu tố kịch thường thể hiện qua xung đột tâm lý, tình huống kịch, đối thoại hoặc sự va chạm giữa các nhân vật, cấu tứ vận động... Trong khi 'Lá đỏ' chủ yếu là dòng cảm xúc và lời chào gặp gỡ giàu chất thơ. Việc đưa ‘giọng kịch’ vào đáp án hoặc yêu cầu đề bài dễ gây tranh cãi", cô nhận định.

Liên quan tới những ý kiến tranh luận về đề thi, VietNamNet đã liên hệ với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN nhưng đến thời điểm hiện tại chưa nhận được phản hồi.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2026. Ảnh: Thạch Thảo

Năm 2026, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến tuyển 150 chỉ tiêu, trong đó khối chuyên Văn tuyển 90 chỉ tiêu, mỗi khối chuyên Sử và Địa tuyển 30 em. Tỷ lệ chọi vào chuyên Văn năm nay là 1/14, chuyên Sử là 1/15, chuyên Địa là 1/12.

Thí sinh phải dự thi đủ 3 môn chung gồm Văn (tự luận), Toán (trắc nghiệm), Tiếng Anh (trắc nghiệm) và môn chuyên gồm Văn, Sử, Địa (tự luận).

Điểm của thí sinh ở từng môn thi chung (Văn, Toán, Tiếng Anh) phải đạt từ 2 trở lên, điểm môn chuyên (Văn, Sử, Địa) phải đạt từ 6 trở lên.

Điểm xét tuyển = Văn (chung) + Toán + Tiếng Anh + môn chuyên (Văn/Sử/Địa) x 3.

Nhà trường dự kiến công bố kết quả thi trước ngày 29/6. Năm ngoái, Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn lấy 22,75 điểm vào lớp chuyên Văn, 19 điểm vào lớp chuyên Sử và 20 điểm vào lớp chuyên Địa.