Giữa tuần qua, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9, QLTT Hà Nội phối hợp với Cảnh sát môi trường, Công an TP. Hà Nội kiểm tra phương tiện vận tải mang BKS 29H 178.xx đang dừng đỗ gần số 28 Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên thùng xe có chứa 1 tấn nầm lợn và 0,8 tấn tràng trứng gà. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số thực phẩm trên.

Đoàn kiểm tra đã phối hợp với đơn vị thú y, cán bộ thú y xác định số nầm lợn và tràng trứng gà trên kém chất lượng và không đảm bảo vệ sinh thú y.

Cơ quan chức năng phát hiện gần 2 tấn nầm lợn và tràng trứng gà không rõ nguồn gốc, xuất xứ ở Hà Nội (Ảnh: Cục QLTT TP. Hà Nội)

Trước đó, Cục QLTT TP. Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1 tấn ức vịt đông lạnh và 180kg cánh gà đông lạnh tại 1 hộ kinh doanh trên địa bàn phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Số ức vịt và cánh gà đông lạnh này không có hóa đơn chứng từ, không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Còn tại Cần Thơ, hồi đầu tuần, lực lượng chức năng cũng vừa phát hiện 1 cơ sở kinh doanh chả cá dương tính với hàn the. Cụ thể, chiều 12/12/2022, Đội QLTT số 3, thuộc Cục QLTT TP.Cần Thơ phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an TP. Cần Thơ kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh chả cá K.A, trên đường Nguyễn Khuyến, phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Đoàn kiểm tra phát hiện có 2 loại chả cá mè, không có ghi nhãn hàng hóa. Trong đó, 1 loại có số lượng 147kg, giá bán 50.000 đồng/kg; 1 loại có số lượng 60kg, giá bán 50.000 đồng/kg. Đoàn kiểm tra dùng test kiểm tra nhanh hàn the thì phát hiện loại chả cá số lượng 147kg có kết quả âm tính, loại có số lượng 60kg có kết quả dương tính.

Một điểm chung là tất cả sản phẩm đều có xuất xứ ở nước ngoài và đều là lô hàng 3 không: không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch và không được cấp phép nhập khẩu theo quy định. Về cảm quan khó phát hiện ra là thực phẩm bẩn nhưng trên tem mác cho thấy nhiều thực phẩm đã hết hạn từ 1 năm, thậm chí là gần 2 năm.

Từ các vụ việc trên, có thể thấy, vào dịp cuối năm, lợi dụng nhu cầu của người dân đối với mặt hàng thực phẩm, vì lợi nhuận, một số đối tượng gian thương đã đưa ra thị trường để tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo chất lượng, không xác định được nguồn gốc sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa. Vì vậy, người tiêu dùng nên chọn những sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cho biết, hồi giữa tuần, cơ quan này đã tổ chức hội nghị triển khai công tác quản lý thị trường đợt cao điểm Tết Nguyên đán Qúy Mão.

Theo đó, Tổng cục yêu cầu QLTT các tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chú trọng kiểm tra, xử phạt nghiêm, nhất là đối với các mặt hàng được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán, như bánh kẹo, hoa quả, thực phẩm...

