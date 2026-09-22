Cuối tuần thứ ba của tháng 9 hàng năm, người dân và du khách lại tranh nhau đăng ký tham quan dinh thự Pháp. Đây là dịp duy nhất trong năm để chiêm ngưỡng công trình mang dấu ấn kiến trúc Đông Dương cuối thế kỷ XIX.

Theo ghi nhận của VietNamNet, dinh thự Pháp 154 năm tuổi nằm giữa khuôn viên xanh mát với nhiều cây cổ thụ, thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in. Bên trong, khách tham quan được chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật, bảo vật thời Nguyễn và kiến trúc Đông Dương tinh tế.

Công trình được các kỹ sư hải quân xây dựng năm 1872 cho đô đốc Marie Jules Dupré. Qua nhiều biến động lịch sử, dinh thự từng là nơi ở, làm việc của nhiều đời đại sứ, tướng lĩnh Pháp tại Đông Dương. Sau ngày 30/4/1975, nơi đây trở thành Tổng lãnh sự quán Pháp tại TPHCM.