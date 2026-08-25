Tròn 250 năm tuổi, cầu ngói Thanh Toàn vẫn giữ nét kiến trúc độc đáo giữa vùng quê xứ Huế. Vẻ xưa cũ, trầm mặc của công trình khiến nơi đây trở thành điểm chụp ảnh được nhiều du khách trẻ yêu thích.
Cách trung tâm TP Huế khoảng 8km, cầu ngói Thanh Toàn nằm tại làng Thanh Tuyền (phường Thanh Thủy) được xây dựng từ năm 1776. Đây là một trong 5 cầu ngói cổ đẹp nhất Việt Nam.
Người bỏ tiền dựng cầu là bà Trần Thị Đạo, người thuộc thế hệ thứ 6 của họ Trần - một trong những dòng họ khai canh vùng đất này. Tương truyền, bà có chồng làm quan dưới thời vua Lê Hiển Tông và đã tự bỏ tiền túi dựng cầu, giúp người dân đi lại thuận tiện, đồng thời có nơi dừng chân, tránh mưa nắng.
Qua nhiều lần tu bổ, cầu vẫn giữ dáng vẻ đặc trưng của lối kiến trúc “thượng gia, hạ kiều” - trên là nhà, dưới là cầu. Năm 1990, công trình được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Ngày nay, cây cầu không chỉ lưu giữ dấu ấn của một làng quê xưa mà còn trở thành nơi người dân, du khách tìm về nghỉ chân, tham quan và ghi lại những khoảnh khắc mang đậm nét Huế.