Cách trung tâm TP Huế khoảng 8km, cầu ngói Thanh Toàn nằm tại làng Thanh Tuyền (phường Thanh Thủy) được xây dựng từ năm 1776. Đây là một trong 5 cầu ngói cổ đẹp nhất Việt Nam.

Người bỏ tiền dựng cầu là bà Trần Thị Đạo, người thuộc thế hệ thứ 6 của họ Trần - một trong những dòng họ khai canh vùng đất này. Tương truyền, bà có chồng làm quan dưới thời vua Lê Hiển Tông và đã tự bỏ tiền túi dựng cầu, giúp người dân đi lại thuận tiện, đồng thời có nơi dừng chân, tránh mưa nắng.

Qua nhiều lần tu bổ, cầu vẫn giữ dáng vẻ đặc trưng của lối kiến trúc “thượng gia, hạ kiều” - trên là nhà, dưới là cầu. Năm 1990, công trình được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Ngày nay, cây cầu không chỉ lưu giữ dấu ấn của một làng quê xưa mà còn trở thành nơi người dân, du khách tìm về nghỉ chân, tham quan và ghi lại những khoảnh khắc mang đậm nét Huế.

Cầu ngói Thanh Toàn cong nhẹ trên dòng kênh, nép dưới những tán cây xanh. Mái ngói, hàng cột gỗ cùng bóng cầu phản chiếu trên mặt nước tạo nên khung cảnh thanh bình

Nhìn từ đầu cầu, mái ngói uốn cong cùng hệ khung gỗ và những mảng trang trí sành sứ tạo nên dáng vẻ riêng của công trình. Phía trên nổi bật dòng chữ “Thanh Toàn ngõa kiều”, nghĩa là cầu ngói Thanh Toàn

Bước vào bên trong là không gian gỗ trầm màu với hệ cột, kèo chạy dọc thân cầu. Công trình dài hơn 18m, rộng gần 6m, chia thành 7 gian; lối đi ở giữa, hai bên có bục gỗ để người qua đường ngồi nghỉ

Vẻ xưa cũ cùng cảnh quan xanh mát quanh cầu thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến chụp ảnh. Từ bờ kênh, người chụp có thể lấy trọn dáng cầu cùng hình ảnh phản chiếu trên mặt nước

Như Ý (SN 2009, phường Hương An, TP Huế) lần đầu đến cầu ngói Thanh Toàn cùng nhóm bạn, diện trang phục mang nét truyền thống và đội nón lá để chụp ảnh. “Em thấy cây cầu rất đẹp, cổ kính nên tranh thủ chụp vài tấm với các bạn để lưu lại kỷ niệm”, nữ du khách chia sẻ.

Trong nắng cuối ngày, ánh sáng len qua đầu cầu, hắt lên những mảng sành sứ, tạo nên góc chụp mang sắc màu hoài cổ

Bên trong cầu, những hàng cột gỗ cùng ánh sáng xuyên qua các khoảng hở cũng trở thành phông nền được nhiều du khách trẻ yêu thích

Với nón lá, trang phục mang nét truyền thống, nhiều cô gái hóa “nàng thơ”, “cô Thắm” giữa không gian nhuốm màu thời gian của cầu ngói Thanh Toàn

Cụm phượng chầu cùng nhiều họa tiết khảm, ghép sành sứ trên bờ nóc tạo điểm nhấn cho mái cầu. Năm 2020, công trình được hạ giải để đại trùng tu với kinh phí khoảng 13 tỷ đồng, trên nguyên tắc tận dụng tối đa cấu kiện và vật liệu gốc

Gian giữa, cũng là gian lớn nhất của cầu, được bố trí án thờ bà Trần Thị Đạo

Ông Trần Duy Đã (80 tuổi, làng Thanh Tuyền) thắp hương tại gian thờ. “Bà Trần Thị Đạo có công dựng cầu cho dân làng đi lại nên bà con luôn ghi nhớ”, ông Đã nói.

Khi đêm xuống, ánh đèn làm nổi bật mái ngói và hệ khung gỗ, mang đến một diện mạo khác cho di tích giữa vùng quê xứ Huế