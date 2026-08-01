Theo ghi nhận, dù 17 giờ quán mới mở bán, từ khoảng 15 giờ đã có những vị khách đầu tiên đến chờ. Chỉ sau chưa đầy một tiếng, dòng người kéo dài dọc vỉa hè. Nhiều bạn trẻ không mua kịp sữa tuyết vì quán chỉ bán số lượng giới hạn mỗi ngày.