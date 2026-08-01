Những ngày qua, hàng chục bạn trẻ xếp hàng suốt gần 2 tiếng trước một quán sữa tuyết Vân Nam (Phường An Hội Đông, TPHCM) để mua món tráng miệng đang "gây sốt" trên mạng xã hội.

Theo ghi nhận, dù 17 giờ quán mới mở bán, từ khoảng 15 giờ đã có những vị khách đầu tiên đến chờ. Chỉ sau chưa đầy một tiếng, dòng người kéo dài dọc vỉa hè. Nhiều bạn trẻ không mua kịp sữa tuyết vì quán chỉ bán số lượng giới hạn mỗi ngày.