Thời tiết TPHCM sáng 2/9 mát mẻ, nhiều nhóm bạn trẻ đổ về công viên 30/4 và khu vực trung tâm TPHCM uống cà phê bệt, đi dạo tận hưởng không khí yên bình ngày lễ Quốc khánh.

Theo ghi nhận của VietNamNet, thời tiết TPHCM sáng 2/9 khoảng 28 độ C. Trong không gian xanh mát, yên tĩnh, các bạn trẻ cùng nhau ngồi trò chuyện, chụp ảnh và ngắm nhìn thành phố. Hôm nay cũng là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.