Theo ghi nhận của VietNamNet, thời tiết TPHCM sáng 2/9 khoảng 28 độ C. Trong không gian xanh mát, yên tĩnh, các bạn trẻ cùng nhau ngồi trò chuyện, chụp ảnh và ngắm nhìn thành phố. Hôm nay cũng là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.