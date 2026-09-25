Từ những chiếc vỏ lon nước tưởng chừng bỏ đi, một thợ sửa khóa hơn 30 năm tại TPHCM đã khéo léo biến chúng thành những chiếc lồng đèn Trung thu thủ công rực rỡ.

Nhiều năm qua, mỗi dịp Rằm tháng Tám, ông Nguyễn Anh Tuấn (58 tuổi) lại dành thời gian thu gom vỏ lon nhôm đã qua sử dụng để tỉ mỉ làm những chiếc lồng đèn Trung thu độc đáo.

Để biến một chiếc vỏ lon thành lồng đèn Trung thu phải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ. Với các mẫu phức tạp, ông Tuấn phải sử dụng hàng chục vỏ lon, thời gian hoàn thiện có thể kéo dài từ 7-10 ngày. Tùy độ khó và quy mô, mỗi sản phẩm có mức giá dao động từ 40.000 đồng đến 550.000 đồng tùy loại, những lồng đèn đặc biệt có thể hơn một triều đồng.