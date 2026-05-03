Nhiều dấu mốc chính sách có ý nghĩa chiến lược đã định hình rõ hướng đi của công tác dân tộc. Nghị quyết 22-NQ/TW năm 1989 mở ra tư duy phát triển kinh tế hàng hóa vùng miền núi (được Hội đồng Bộ trưởng thể chế hóa tại Quyết định 72/HĐBT năm 1990); Chương trình 135 từ năm 1998 tạo “cú hích” đầu tư quy mô lớn; Nghị quyết 24-NQ/TW năm 2003 xác lập chiến lược dài hạn; Kết luận 65-KL/TW năm 2019 tiếp tục hoàn thiện nhận thức và định hướng về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Đặc biệt, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 88 và Nghị quyết 120, cùng với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2030 đã đánh dấu bước chuyển quan trọng, từ chính sách đơn lẻ sang cách tiếp cận tổng thể, tích hợp và dài hạn.

Giai đoạn 2021–2025 là giai đoạn có tính đột phá về đầu tư và tổ chức thực hiện. Các chính sách được triển khai đồng bộ đã góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào, đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh và ổn định chính trị - xã hội.

Một dấu mốc đặc biệt quan trọng là việc thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo năm 2025. Đây không chỉ là sự kiện tổ chức bộ máy, mà còn thể hiện bước phát triển mới trong tư duy quản lý nhà nước, đặt công tác dân tộc và tôn giáo trong một chỉnh thể thống nhất, gắn bó hữu cơ với mục tiêu củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong tháng 3/2026, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tổng kết công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025. Những kết quả đạt được trong 5 năm gần đây – từ tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển hạ tầng đến giáo dục, y tế, văn hóa – không chỉ là thành tựu của một giai đoạn, mà là sự kết tinh của cả hành trình 80 năm kiên trì, nhất quán về đường lối và chính sách.