Ngày 22/4, tại TP Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới.

Ông Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, chủ trì hội nghị. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; Thường trực, Ban Tuyên giáo và Dân vận các Tỉnh ủy (Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau) và Thành ủy Cần Thơ cùng bí thư đảng ủy cấp xã, phường, đặc khu...

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Ngọc Quyên

Phát biểu tại hội nghị, ông Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh: Công tác dân tộc và tôn giáo là vấn đề chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và phát triển bền vững đất nước. Ban Bí thư đã ban hành các chỉ thị, kết luận, thông báo về một số chủ trương, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nhất quán, xuyên suốt quan điểm của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới; khẳng định công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, gắn với phát triển kinh tế -xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đổi mới phương thức công tác theo hướng bám sát cơ sở, phát huy vai trò của cấp ủy và cán bộ cơ sở trong tổ chức thực hiện, lấy người dân làm trung tâm... Ảnh: Ngọc Quyên

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác dân tộc, tôn giáo đặt ra yêu cầu cao hơn về sự chủ động, trực tiếp và hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay từ cấp cơ sở; cấp ủy, chính quyền phải tăng cường nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để hình thành “điểm nóng”, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ sớm, từ xa.

Thời gian qua, công tác dân tộc, tôn giáo đạt nhiều kết quả quan trọng; nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành được nâng lên; phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; bảo đảm thống nhất nhận thức và hành động với phương châm “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”; chuyển mạnh từ “quản lý hành chính” sang “đồng hành, hỗ trợ và phát triển”. Các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đổi mới phương thức công tác theo hướng bám sát cơ sở, phát huy vai trò của cấp ủy và cán bộ cơ sở trong tổ chức thực hiện, lấy người dân làm trung tâm; gắn công tác dân tộc, tôn giáo với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững ổn định chính trị.

Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ: Thành phố luôn xác định công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ gắn với phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Ngọc Quyên

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thông tin về TP. Cần Thơ và tình hình tôn giáo, dân tộc trên địa bàn. Thành phố luôn xác định công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ gắn với phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; qua đó đồng bào dân tộc, tôn giáo ủng hộ, đồng hành và đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chính trị chung của thành phố. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các địa phương quán triệt sâu sắc các văn bản mang tính chiến lược của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong điều kiện triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, chính sách mới, phát huy nguồn lực trong đồng bào dân tộc, tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và tạo nền tảng cho phát triển bền vững của toàn vùng…

(Theo Cần Thơ Online)