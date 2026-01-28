Trong cái rét ngọt mùa đông Hà Nội, rất nhiều bạn trẻ đã gác lại công việc bộn bề, để cần mẫn, kiên nhẫn học gọt một loại củ truyền thống, nở hoa mỗi dịp Tết đến xuân về- củ hoa thủy tiên.

Thú chơi Thuỷ tiên là một nét đẹp trong văn hoá chơi Tết của người Hà Nội xưa. Mọi người tin rằng hoa thủy tiên nở đúng dịp năm mới sẽ mang lại may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia đình. Có một khoảng thời gian dài thú chơi hoa thuỷ tiên bị mai một, còn rất ít gia đình lưu giữ và chủ yếu là từ thế hệ trước. Nhưng vài năm trở lại đây, khi người trẻ ngày càng quan tâm nhiều hơn đến văn hoá truyền thống, thú chơi này đã quay trở lại.