Thú chơi Thuỷ tiên là một nét đẹp trong văn hoá chơi Tết của người Hà Nội xưa. Mọi người tin rằng hoa thủy tiên nở đúng dịp năm mới sẽ mang lại may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia đình. Có một khoảng thời gian dài thú chơi hoa thuỷ tiên bị mai một, còn rất ít gia đình lưu giữ và chủ yếu là từ thế hệ trước. Nhưng vài năm trở lại đây, khi người trẻ ngày càng quan tâm nhiều hơn đến văn hoá truyền thống, thú chơi này đã quay trở lại.
