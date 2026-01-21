Quýt cổ tạo hình ngựa “Mã đáo thành công” kích thước khủng, trị giá nửa tỷ đồng

Trước thềm Tết Bính Ngọ, nhiều nhà vườn ở Văn Giang, Hưng Yên đã sáng tạo ra các sản phẩm tạo hình ngựa từ các cây quýt cổ, quýt chu sa, có giá từ vài chục triệu đến năm trăm triệu đồng.