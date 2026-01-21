Hình dáng những chú ngựa đang phi nước đại mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, thể hiện cho sự bền bỉ, mạnh mẽ tiến về phía trước. Năm Bính Ngọ, các tác phẩm tạo hình ngựa từ cây quýt cổ đã thu hút nhiều người ở xa không tiếc công lặn lội đến tận nơi để chiêm ngưỡng tác phẩm và sẵn sàng “xuống tiền” để mong một năm mới thành công, rực rỡ.