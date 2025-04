Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, xác định ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, thời gian qua, cùng với lực lượng công an cả nước.

Công an TP Hà Nội đã tập trung nguồn lực để phát triển hạ tầng số, nền tảng số, tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trong chuyển đổi số, tăng cường số hóa hồ sơ, tài liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu...

Công an TP Hà Nội đã tập trung nguồn lực để phát triển hạ tầng số, nền tảng số... Ảnh: Đình Hiếu

Công an Hà Nội thực hiện tốt việc rà soát, đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình giải quyết công việc, theo dõi, kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử để thuận lợi cho việc thu thập, tạo cơ sở dữ liệu và kết nối, chia sẻ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành.

“Chúng tôi cũng đã xây dựng, vận hành hệ thống mạng nội bộ diện rộng, kết nối từ công an thành phố đến công an các xã để phục vụ công tác", Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nói.

Hiện nay, công an TP có 3 trung tâm chỉ huy, quản lý trên 720 camera các loại phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, chúng tôi đang triển khai 4 dự án camera giám sát với khoảng 3.700 camera, có ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý điều hành giao thông. Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền cho biết, Công an Hà Nội cũng chú trọng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ trên môi trường điện tử; thực hiện chức năng cơ quan thường trực tham mưu UBND TP trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

"Nhiều thủ tục hành chính của công an TP cũng được triển khai toàn trình trên Cổng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, được Chính phủ và Tổ công tác Đề án 06 đánh giá là địa phương đi đầu cả nước", Phó Giám đốc Công an TP cho biết.