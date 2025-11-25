Theo đề xuất của UBND TP Hà Nội, cá nhân thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên, đang sở hữu xe máy chạy nhiên liệu hóa thạch sẽ được hỗ trợ 20% giá trị phương tiện khi đổi sang xe máy dùng năng lượng xanh nhưng không quá 5 triệu đồng.