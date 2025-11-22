Theo Nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng ASEAN (ACSS) 2025 do UOB công bố, hơn 67% người tiêu dùng Việt Nam tham gia khảo sát cho biết đã chi nhiều hơn cho các hạng mục chăm sóc sức khỏe và phát triển bản thân.