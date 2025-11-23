Người dùng đã mua hơn 1,4 triệu cây vợt pickleball trên các sàn thương mại điện tử (gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki) trong giai đoạn 1/1-31/10, trị giá 396,6 tỷ đồng. Doanh số này tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.