Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/8-2/9), Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu du lịch khoảng 4,5 nghìn tỷ đồng, tăng 80%.