UBND các xã, phường ở Hà Nội được yêu cầu chủ động thực hiện Đề án nâng cao năng lực PCCC và CNCH đến năm 2025, định hướng 2030; vận động 100% hộ dân mở lối thoát nạn thứ 2, trang bị phương tiện PCCC...