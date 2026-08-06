Xúc động cảnh cá heo mẹ cõng xác con non suốt nhiều ngày giữa đại dương

AUSTRALIA - Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một con cá heo mũi chai mẹ cõng xác con khắp đại dương lan truyền khắp mạng xã hội, khiến các nhà nghiên cứu và công chúng xúc động.