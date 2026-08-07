Ô tô lấn làn ngược chiều để vượt xe, gây tai nạn cho xe máy

Đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm khi một ô tô gắn camera hành trình lấn sang làn đường ngược chiều để vượt xe phía trước rồi va chạm với xe máy đang lưu thông theo hướng đối diện.