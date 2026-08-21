Hãi hùng bồn nước lớn rơi xuống sân nhà, suýt trúng 3 người

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc một chiếc bồn nước lớn bất ngờ rơi từ trên cao xuống sân một gia đình, suýt trúng một người lớn và 2 trẻ nhỏ đang chơi bên dưới.