Thót tim khoảnh khắc hàng xóm căng chăn cứu bé gái 4 tuổi rơi từ ban công tầng 5

BA LAN - Đoạn video ghi lại khoảnh khắc thót tim khi một bé gái 4 tuổi may mắn sống sót sau cú rơi từ ban công tầng 5, nhờ những người hàng xóm kịp thời phát hiện và căng chăn đỡ phía dưới.