Tảng đá lớn từ sườn núi rơi trúng ô tô, xe máy thoát nạn trong gang tấc

TRUNG QUỐC – Một vụ lở đá bất ngờ xảy ra trên tuyến đường đèo ở thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam, khiến một tảng đá lớn rơi trúng chiếc ô tô đang di chuyển. Tài xế xe máy chạy phía sau cũng may mắn thoát khỏi khu vực nguy hiểm trong gang tấc.