Bé gái vô tình khởi động ô tô điện, gây náo loạn trên phố đông đúc

TRUNG QUỐC - Một bé gái vô tình khởi động ô tô điện khi ở một mình trong xe, khiến phương tiện húc đổ dải phân cách rồi va chạm với 3 ô tô khác trên tuyến phố đông đúc.