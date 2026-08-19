Thót tim cảnh mái nhà bị gió thổi bay, 2 người thoát nạn trong gang tấc

TRUNG QUỐC – Đoạn video ghi lại khoảnh khắc thót tim khi gió mạnh bất ngờ thổi bay mái một ngôi nhà, khiến hàng loạt mảnh vỡ rơi xuống đường, suýt trúng 2 người phụ nữ tại thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên.