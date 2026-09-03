Hai máy bay chở khách bay sát mái sân vận động, hàng nghìn khán giả thót tim

NAM PHI – Hai máy bay phản lực của hãng hàng không Airlink khiến hàng chục nghìn khán giả thót tim khi thực hiện màn bay biểu diễn ở độ cao thấp phía trên sân vận động DHL Stadium ở Cape Town.