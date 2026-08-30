Tránh xe máy, xe khách đâm đổ cột bê tông ở trạm xăng rồi lật nghiêng

ẤN ĐỘ – Ít nhất 20 người bị thương khi xe khách chở 35 người mất lái, lao vào khu vực cây xăng ở bang Kerala sau khi tài xế đánh lái tránh một xe máy bất ngờ băng qua đường.