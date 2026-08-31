Ngôi nhà trụ vững giữa dòng lũ quét cuồn cuộn, giúp cả gia đình thoát nạn

NEPAL – Giữa dòng lũ quét cuồn cuộn cuốn phăng nhiều công trình xung quanh, một ngôi nhà vẫn trụ vững, giúp gia đình bên trong thoát nạn trong thảm họa nghiêm trọng tại miền trung Nepal hôm 26/8.